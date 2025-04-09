Kalaycı esnafından rahmetli Bahri Karayan'ın eşi Müzeyyen Karayan (81) vefat etti.

ATİK ( Avrupa Ticaret İş Birliği Bölge Başkanı, Kuzey Gücü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Karayan ve Sağlık Müdürlüğü çalışanı Fatih Karayan'ın anneleri olan Müzeyyen Karayan sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün (09 Nisan 2025 Çarşamba günü) ikindi namazından sonra Akaşmseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi