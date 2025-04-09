Hayvan sağlığını korumak ve potansiyel hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, belgesiz kanatlı hayvan sevk eden araç sahiplerine ve merkez ilçede semt pazarı yakınlarında kanatlı hayvan satışı yaptığı tespit edilen hayvan sahiplerine toplam 63 bin TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Kanatlı hayvanların sağlık raporu ve uygun taşıma belgeleriyle sevk edilmesinin hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Göktekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Alaca ilçemizde gerçekleştirilen yol kontrolünde, belgesiz kanatlı hayvan sevk eden araç sahiplerine ve Merkez İlçemizde semt pazarı yakınlarında kanatlı hayvan satışı yaptığı tespit edilen hayvan sahiplerine toplam 63 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Kanatlı hayvanların sağlık raporu ve uygun taşıma belgeleriyle sevk edilmesi hayvan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu denetimler, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması için büyük bir adımdır.

Denetimler sırasında yakalanan 910 adet kanatlı hayvan, olası bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini ortadan kaldırmak amacıyla derhal imha edilmiştir. Bu tür düzenli denetimlerin, ilimizde hayvan hastalıklarının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması açısından ne kadar kritik olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Tüm hayvan sahiplerimizi, sağlık prosedürlerine uyarak hem kendi hayvanlarının hem de toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunmaya davet ediyorum.

Kanatlı hayvanların izinsiz satışı, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na aykırı olmakla birlikte, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre, hayvanların sağlıklı ve denetimli bir şekilde satılması, hayvan hastalıklarının önlenmesi açısından zorunludur. Kanatlı hayvanların yasal olmayan şekilde satışını gerçekleştirenler hem halk sağlığını riske atmakta hem de yasaların gerektirdiği sağlık önlemlerine uymamaktadır. Bu nedenle, yapılan denetimler büyük önem taşımaktadır ve izinsiz kanatlı hayvan satışı yapanlara karşı yasal işlemler başlatılmaktadır.

Denetimlerimiz, hayvan sağlığını koruma ve halk sağlığını güvence altına alma amacıyla devam edecektir. Tüm hayvan sahipleri ve vatandaşlarımıza, yasal düzenlemelere uymaları ve sağlıklı hayvancılık uygulamalarını desteklemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.”