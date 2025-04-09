Çorum’da özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesinin beklendiğinin duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji tahminlerine göre 9–13 Nisan tarihleri arasında ilimizde özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği günler beklenmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıklarının -9°C’ye kadar düşmesi ve kar/karla karışık yağmur şeklinde yağışların görülmesi öngörülmektedir. Bu durum, özellikle meyve ağaçları, sebze fideleri ve açık alanda üretimi yapılan diğer tarımsal ürünler için zirai don riski oluşturmaktadır.

Ürün kaybını önlemek ve verimliliği korumak adına üreticilerimizin aşağıdaki önlemleri almaları önemle tavsiye olunur:

Kapalı sistem sulama yapılması (damla, yağmurlama): Don olayından önce yapılan sulama, toprağın ısı kapasitesini artırarak sıcaklık dalgalanmalarını azaltabilir.

Bitkilerin üzerini örtme: Özellikle sebze fideleri ve genç meyve fidanları gece saatlerinde örtü malzemeleri (örtü bezi, sera naylonu vb.) ile kapatılabilir.

Rüzgâr kıran veya perdeleme sistemleri: Açık alanlardaki bahçelerde soğuk hava akımını azaltmak amacıyla geçici rüzgâr perdeleri kurulabilir.

Isınma yöntemleri (örneğin saman veya lastik yakma): Bu yöntem dikkatli kullanılmalı, çevre ve yangın riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Geçici sera veya alçak tünel uygulamaları: Özellikle erken dönem sebze üretiminde alçak tünel sistemi kullanılarak ürünler korunabilir.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Don sonrası uygulamalara dikkat: Don sonrası hemen sulama veya budama işlemi yapılmamalı, bitkiler toparlandıktan sonra müdahale edilmelidir.Üreticilerimizin bu günlerde hava durumunu yakından takip etmeleri, ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz, üreticilerimizin her zaman yanında olup gerekli teknik destek ve danışmanlık hizmetini sunmaya devam edecektir.Tüm üreticilerimize bereketli ve zarar görmeden geçirecekleri bir sezon dileriz.”