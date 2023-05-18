Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın özel davetlisi olarak karşılaşmada, şeref tribününden yer alan Külcü, kendi başkanlığı döneminde yapımına başlanılan Çorum Şehir Stadyumu’nda ilk kez maç seyretti. Çorum FK, zorlu 90 dakika sonunda şampiyonluğunu ilan ederken, mutluluğunu dile getiren Külcü, “Ortaya çıkan coşku unutulmazdı” dedi.

Külcü, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Salı günü, Belediye Başkanlığımız döneminde şehrimize kazandırdığımız, en iyi stadyum proje yarışmasında ödüle layık görülen şehir stadımıza ilk kez giderek maç izledim.

Stadyumun muhteşem bir büyüsü vardı. Şampiyonluğa inanmış taraftarların heyecanı ile bütünleşince ortaya çıkan coşku unutulmazdı.

Hayatımın en mutlu günlerinden birisiydi. Bize bu mutluluğu yaşatan başta Kulüp Başkanımız Oğuzhan Yalçın kardeşim başta olmak üzere, teknik heyet, futbolcularımız, taraftarımız ve destek olan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Ancak hayal edenler başarabilir. Nice yeni şampiyonluklara…” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)