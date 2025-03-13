Çorum’un duayen sanayicilerinden Mustafa Yiğittaşçı (86), damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu Ankara-Çankaya Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi’nin eski başkanlarından Ali Osman Yiğittaşçı’nın babası olan Mustafa Yiğittaşçı, Yüksel Kiremit, Osmancık Zümrüt Kiremit, Yüksel Un gibi önemli sanayi kuruluşlarının kurucusuydu. Sevil Yiğittaşçı’nın eşi, Süheyla Taran, Ali Osman Yiğittaşçı, Selma Yiğittaşçı ve Sema Yiğittaşçı’nın babaları Mustafa Yiğittaşçı’nın cenazesi, dün saat 11.00’de Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alınarak Akşemseddin Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti İl Ekonomi İşler Başkanı Ali Evlüce, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, sanayici ve iş insanları katıldı.

Öte yandan Akşemseddin Camii’nde Mecitözü Belediyesinden emekli İrfan Kaya; Kalehisar köyünden nakliyeci esnafı Savaş, Barış ve Zafer Özdemir’in babası Memduh Özdemir ile Mustafa Koçak’ın da cenaze namazları kılındı. Kaya, Özdemir ve Koçak’ın cenazeleri de Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi