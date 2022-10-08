Mustafa Sarıgül’ü saat 11:45’de kent girişinde partililerle birlikte karşılayacaklarını, ardından ise Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi önünde afla ilgili bir çağrıda bulunacaklarını belirten TDP İl Başkanı Koparan, Genel Başkan Sarıgül’ün daha sonra arasta esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyip çözüm yolları hakkında bilgi vereceğini anlattı.

Koparan, Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün Çorum ziyareti kapsamında Gaziler Derneği’ni ve Cumartesi Pazarı’nı da ziyaret edeceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

