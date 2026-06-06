Çorum Belediye Meclisi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda “Fahri Hemşehrilik” verilen eski Çorum Valisi İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi, ilimizin girişinde karşılandı.

Uzun yıllar Valilik görevinde bulunduğu ilimize gelişinde Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz tarafından şehir girişinde karşılanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak üzere Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na geçti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantı öncesi TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı da ziyaret etti. TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretin ardından toplantıya katılan Bakan Çiftçi burada partililere seslendi.

Muhabir: Haber Merkezi