Kitapta, halk şiiri geleneğini çağdaş bir dille harmanlayan 68 özgün şiir yer alıyor. Eserde, halk şiirinin biçimsel özelliklerine sadık kalınırken, lirik, didaktik, taşlama ve toplumsal yergi türlerindeki şiirlerle günümüzün sosyal ve siyasal meselelerine ayna tutuluyor. Kitapta yazar ve şair İbrahim Gösterir’in bir önsözü yer alıyor. Kitabın kapak görselini ise Ressam Gülseven Köse’nin “Emekçi Kadın” tablosu oluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi ve Belge Merkezi’ne “Halk Şairi” olarak kayıtlı olan Mustafa Aydınlı, sadece şiirleriyle değil, toplumcu duyarlılıkla kaleme aldığı köşe yazıları, denemeleri ve makaleleriyle de geniş bir okur kitlesine seslenmeye devam ediyor.

Daha önce Çizge Yayınları’ndan çıkan “Keşiş Dağı” adlı şiir kitabı ile köşe yazılarından derlediği “Yarın” ve “Bir Ülke Düşünün” adlı kitapları bulunan Aydınlı, yeni kitabı “Gün Değil”de, halktan yana duruşunu daha da derinleştirerek sürdürüyor. Toplumsal sorumluluk duygusu ve halk şiirine olan bağlılığı bu eserde güçlü biçimde hissediliyor.

“Gün Değil”, halk şiirine ilgi duyanlar kadar, toplumsal olayları edebiyat aracılığıyla anlamak isteyen tüm okuyucular için dikkat çekici bir başvuru kaynağı niteliğinde. Halkın içinden yükselen özgün sesiyle Mustafa Aydınlı, yeni kitabında da hem duyguyu hem düşünceyi ustalıkla birleştiriyor.

Kitap, seçkin kitapçılarda ve dijital platformlarda okuyucusunu bekliyor.

Muhabir: Haber Merkezi