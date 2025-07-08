Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım, KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ne imza attı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Nefes Kredisi'ne başvurular bugün itibarıyla başlayacak. Birliğe bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

KGF kendi öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının, finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ni gelecek hafta içinde başlatıyoruz. Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak” dedi.

Muhabir: AA AJANS