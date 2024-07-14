Ali Taşkıran, Cavit Taşkıran ve Halil Taşkıran'ın ağabeyi, Çorum Belediyesi'nden emekli Rıza Atak ve Türk Telekom'dan emekli Muammer Atak'ın babası, Özel İdare’den emekli Hüseyin Gazi Atak'ın amcası Veysel Topaktaş'ın kayınpederi, Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi personelinden Selim Taşkıran'ın amcası Mustafa Atak hayatını kaybetti.

Merhum Mustafa Atak'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen hakka yürüme erkanının ardından Tolamehmet köyünde toprağa verildi. ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK