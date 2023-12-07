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Önceki dönemde de il genel meclisi üyeliği yapan Alagöz, uzun yıllardan beri de AK Parti teşkilatlarında görev yaptı. 2023 yılı genel seçimlerinde AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Başkanı olan Alagöz, halen sürdürdüğü başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek, il genel meclisi üyeliğine aday adayı oldu. Mustafa Alagöz, aday adaylığı ile ilgili dosyasını parti yöneticilere sundu.

Mustafa Alagöz konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada gerek mesleki, gerekse siyasi yönden elde ettiği tecrübelerini il genel meclisinde Çorumlulara hizmet ederek sürdürmek istediğini vurguladı.