Dudu Kavuklu’nun eşi, Av. Cengiz Hasan Kavuklu ve Cemalettin Kavuklu’nun babası, Nazente, Emine, Güler, Nilüfer’in kardeşi olan Müslüm Kavuklu, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Müslüm Kavuklu, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumun cenazesi bugün (28 Temmuz 2024 Pazar günü) saat 15.00’de Yamanlar Cemevi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve helallik alma töreninin ardından Bayraklı – Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi