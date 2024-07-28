Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Melek Uysal, Hakka yürüdü. Palabıyık Köyü’nden Mustafa Ay’ın kızı, merhum Ahmet Uysal’ın eşi, emekli polis memuru Hasan Uysal ile Safiye, Emine, Şehriban’ın annesi Melek Uysal’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Fransa’dan İzmir’e getirilirken bugün (28 Temmuz 2024 Pazar günü) saat 13.00’de İsmail Cem Kültür Vakfı’nda (Örnekköy Cemevi) düzenlenecek törenin ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR