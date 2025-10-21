Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan 9 milyon liralık hibe desteğiyle temin edilen kritik önemdeki içmesuyu ve altyapı ekipmanları, İskilip Belediyesi envanterine katıldı. Proje, ilçedeki hizmet kalitesini doğrudan etkileyecek.

İlçe halkına daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla başlatılan girişimler, Bakanlık hibesiyle somut bir kazanıma dönüştü. Toplam 9 milyon lira değerindeki destek, modern ve ihtiyaç odaklı ekipmanların satın alınmasında kullanıldı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, hibenin ilçe için taşıdığı anlama dikkat çekti. Çizikci, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: “İlçemizin sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşması için önemli bir adım attık. Yeni ekipmanlarla birlikte içme suyu hizmetlerinde kalitenin artacağını ve altyapı çalışmalarının daha hızlı ilerleyeceğini öngörüyoruz”

Başkan Çizikci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile projeye katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Yeni ekipmanların, olası arızalara müdahale süresini kısaltması ve su hizmetlerindeki standardı yükseltmesi bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi