Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 24 farklı sektörden 300'den fazla firma ve katılımcının ağırlanacağı MÜSİAD EXPO'da, çok çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmelerinin düzenleneceğini belirterek, "Bu sayede, MÜSİAD'ın ve ülkemizin dünya pazarlarındaki etkinliğini daha da güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, bu yıl 26-29 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

MÜSİAD Genel Merkezi'nde fuara ilişkin düzenlenen basın tanıtım toplantısında konuşan Asmalı, dernek olarak önceliklerinin yerli ve milli üretimin, Türkiye açısından ne kadar faydalı, önemli olduğunu vurgulamak olduğunu belirtti.

Üretimi, başarıyı, güçlü iletişim ve değerleri, dünya ölçeğinde teşkilatlanmayı, uluslararası yatırımları ve uluslararasılaşmayı, kadın, gençlik girişimini, sürdürülebilirliği, akademik bilgiyi ve dönüşümü önemsediklerini aktaran Asmalı, "35 yıla yaklaşan yolculuğumuzda daima 'önce ahlak, sonra teknoloji' dedik ve bu şiarla yolculuğumuzu sürdürdük." diye konuştu.

Asmalı, MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi ile MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ni düzenlediklerini hatırlatarak, çok kısa sürede de hazırladıkları sanayi raporunu paylaşacaklarını, çarşamba günü de Siber Güç Türkiye 2024 programını düzenleyeceklerini söyledi.

Fuarın, Türkiye'nin ve iş dünyasının global pazarlardaki etkinliğinin artırılması amacıyla 2 yılda bir düzenlendiğini anlatan Asmalı, şunları kaydetti: "Her yıl giderek artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliğiyle MÜSİAD EXPO, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini önceki dönemlerde olduğu gibi yine bir araya getiriyor. Dünyadaki teknolojik yenilikleri ve trendleri çok yakından takip eden, global pazarlardaki değişimlerin adeta habercisi konumunda olan ve küresel ölçekte çok büyük bir ilgiye mazhar olan fuarımız bu sene 'Küresel Ticaret Burada' mottosuyla yola çıkıyor.

24 farklı sektörden 300'den fazla firmanın ve katılımcının ağırlanacağı fuarda, çok çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri düzenlenecek. Bu sayede, MÜSİAD'ın ve ülkemizin dünya pazarlarındaki etkinliğini daha da güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene fuarımıza Hollanda, Almanya, Azerbaycan, KKTC, Çin, Venezuela, ABD, Gürcistan, Avustralya, Belarus, Endonezya, Malezya, Arnavutluk, İran, Hindistan ve Özbekistan, milli katılım sağlayan ülkeler olacak."

100 BİN KATILIMCI HEDEFİ

Asmalı, 88 ülkeden gelecek 600'ün üzerindeki yabancı alım heyetiyle fuardaki misafirlerin B2B (İşletmeden işletmeye) görüşmeleri yapacağını belirterek, şöyle devam etti: "Ayrıca yurt içinden de değerli misafirler fuarımıza konuk olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere fuarımıza birçok bakanımızın katılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışından diplomatlar, büyükelçiler, başkonsolos ve bakanların da fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımızı bu yılki teması ise 'Güvenli Ticaret' olacak. Peygamber Efendimizin 'El-Emin' sıfatıyla güvenli bir tüccar olması MÜSİAD'ın Medine Pazarı anlayışıyla da harmanlanacak."

Türkiye'de görev yapan büyükelçi ve başkonsolosların katılımıyla Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu'nun düzenleneceğini söyleyen Asmalı, MÜSİAD Dünya Başkanlar Toplantısı'nın da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Asmalı, geçen dönemki fuarda 80 bini aşkın katılımcı olduğunu belirterek, bu yıl bu rakamı 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu yıl da yine 11. salonda MÜSİAD Vadisi'nin olacağını belirten Asmalı, 25 Kasım'da MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenen IBF-Uluslararası İş Forumu'nun başlayacağını ve forumun temasının da "Göç" olacağını kaydetti. Asmalı, göçle ilgili bir raporun da hazırlandığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle tamamladı.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın 20. kez düzenleneceği belirterek, "Bu yılki fuarın özelliği başına 'uluslararası' ibaresi gelmesi. Artık fuarımız tüm dünyada da takip edilen bir marka haline geldi." dedi.

Ersözlü, MÜSİAD EXPO'nun Uluslararası Fuarcılık Sektörü Derneği'ne (UFI) de başvuru yaptığını aktardı.

“HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARLIK

TİCARİ İŞBİRLİĞİ BAĞLANTISI”

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Asmalı, bir önceki fuarda alım heyetlerinin temasları sonrasında ne kadarlık bir işbirliğinin ortaya çıktığı ve bu yılki beklentinin ne olduğuna ilişkin soruya, "Alım heyetlerine çok önem veriyoruz. 500 alım heyetine özel destekler de veriyoruz. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız da destek veriyor fuara. Bir ekibimiz doğru eşleştirmeleri yapıyor. Her fuar sonunda katılanlara memnuniyet anketi açıyoruz. Önceki fuarımızda yüzde 93'lere kadar çıkmıştı. Bizim hedefimiz en az 1 milyar dolar ve üzeri ticari işbirliğinin bağlantısını yapmak. Çok önemli ülkelerden çok ciddi katılımcılar geliyor." yanıtını verdi.

Enflasyon rakamlarına ve faize ilişkin soru üzerine de Asmalı, şu değerlendirmede bulundu: "Mayıs ayından bu yana yaklaşık 30 puanlık enflasyonda düşüş oldu. Bir önceki aya baktığımız zaman 2,97 iken 2,88'e düşmesi bir önceki aya göre de biraz geri çekildiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında kısmi bir düzelme var ama beklentiler bunun biraz daha hızlanmasıydı. Özellikle piyasada parasal ve mali sıkılaşmanın etkilerini çok görüyoruz. Biz 43-45 bandında yıl sonunu kapatacağımızı söylemiştik, bu pozisyonu koruyoruz. Ekonomi yönetiminin üst hedef olarak 41,5-42 bandının biraz daha aşılacağını görüyoruz. Tabii böyle olunca faiz indirimi de buna bağlı olarak öteleniyor. Esasen bizim ve piyasaların beklentisi mayıs-haziran aylarında, eylülde başlarız dedik. Ama enflasyonun beklenenden daha dirençli hale gelerek, biraz daha katı tutumunu devam ettirmesi bu beklentiyi sürekli öteliyor."

Enflasyonun "47"nin altını görmesi halinde belki yıl sonu sembolik bir faiz indiriminin olabileceğine işaret eden Asmalı, "Ama esas ocak-şubat-mart aylarında bunun biraz daha hızlanacağını düşünüyorum. Maalesef enflasyonist ortamlar ticari davranışları ve ticari ahlakı da çok etkiliyor. Biraz zaman alacak ama ben bu mücadeleden hep birlikte başarılı çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Asmalı, asgari ücrete ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: "Asgari ücret konusunda hep şunu söylüyoruz, 'bizler kazanıyorsak bunda en büyük pay sahibi olan çalışanlarımıza da insanca, hakça yaşayacağı bir ücreti vermeliyiz.' Son enflasyon verisinde de görüldü, hizmet sektöründe bir miktar yavaşlama var. Dolayısıyla buradaki dengeyi de koruyacak, gözetecek bir yaklaşım içinde olunmalı. Asgari ücreti ciddi bir şekilde artır, bu işçilik fiyatlarına da yansısın, tekrar enflasyon artsın, alım gücü düşsün, böyle bir kısır döngüye girmemek lazım. Bunu hep söyledik, aslolan cebimizdeki paranın değerinin korunmasıdır. İşçilerimizin de hakkını koruyan, onları da enflasyona ezdirmeyecek bir yaklaşımdan yana olduğumuzu söylüyoruz. Asgari ücretin yılda bir kere artışını destekliyoruz."

Asmalı, "yurt dışından ithal çalışan getirilmeye" yönelik soruya, "Özellikle gençlerimizin iş gücüne katılım noktasındaki isteksizliği, mesleki eğitimdeki yetersizlikleri, bunun yanında sosyal yardımlardaki belki abartılı birtakım yardım çalışmaları Türkiye'deki iş gücünün iş dünyasına katılımını azaltıyor. Sosyal yardımlara da bu açıdan bakılması lazım. Bence bir envanter çalışmasının çok net bir şekilde çıkarılması lazım. Hangi iş kollarında, hangi tür eleman açığı var bunun tespit edilmesi, sonra bunların duyurulması lazım. Bunlar sağlanamıyorsa yurt dışına düzenli iş gücü temini konusunda çağrıya çıkılması lazım." yanıtını verdi.

Konkordatolarla ilgili soru üzerine de Asmalı, "Bunun istismar edilmesini biz de duyuyoruz. Bazı firmaların içini boşaltarak bu noktada firmasını konkordato sürecine götürdüğü şeklinde art niyetli insanların bildirimleri bizlere de geliyor. Bununla ilgili tedbir almak lazım. Konkordato kişiyi kendi ölçeğinde koruyor ama ona iş yapan üçüncü, dördüncü şahıslar nezdinde de yıkıcı bir etkisi oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Editör: AA AJANS