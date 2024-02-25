Ahlatcı Çorum FK’nın 2018-2019 Sezonunda kazandığı 3.Lig play-off şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve geçtiğimiz hafta, İstanbul’da lösemi tedavisi gördüğü hastanede, 30 yaşında hayatını kaybeden futbolcu Mümin Talip Pazarlı, Bodrum FK ile oynanan maçta da anıldı.

Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular ve teknik heyet, üzerinde Mümin Talip’in fotoğraflarının olduğu ve “Her zaman kalbimizde olacaksın” yazılı siyah tişörtlerle ısınmaya çıktılar. Kırmızı-siyahlılar, maç öncesi seremoniye de “Her zaman kalbimizde olacaksın Mümin Talip Pazarlı” yazılı pankart ve tişörtlerle çıkarken, merhum futbolcunun anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.