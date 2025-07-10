Çorum İl Özel İdaresi’ne çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere alınacak 70 daimi işçinin mülakat sonuçları belli oldu.

KPSS şartının aranmadığı işçi alımı için yaklaşık bir ay önce noter huzurunda kura çekimi yapılmıştı.

Çok sayıda kişinin başvuruda bulunduğu işçi alımı için kurada ismi çıkanlar mülakata çağırıldı.

Uygulamalı olarak yapılan mülakat sonucunda Çorum İl Özel İdaresi’ne alınacak isimlerin tamamı netlik kazandı. Buna göre mülakatta başarılı olan isimler şu şekilde:

AŞÇI: Umut Kayıkçı, Enes Aydoğdu, Yasin Kızılöz

DOZER OPERATÖRÜ: Ömür Can Özerdemir, Yusuf Kayıkçı

EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ: Serkan Tatar, Ahmet Yadigar, Şerif Gevşek, Sertan Akyürek, Şaban Güleç, Salih Ramazan Çetin, Dursun Tatar, Salih Zahid Ünlü

ELEKTRİK USTASI: Seçkin Küçükkişi

GREYDER OPERATÖRÜ: Umut Dalkılıç, Süleyman Karaçam

KAMYON ŞOFÖRÜ: Emre Ozan, Mertcan Pancarçı, Yasin Akman, Cemil Dinnemez, Emrah Kuyu, Hüseyin İlik, Nurullah Fındık, Servet Çıtak, Emre Yılmaz, Ali Balcı, Mustafa Giraz, Ali Emre Yalvaç, Yasin Çakır, Abdullah Furkan İnce

KAMYON ŞOFÖRÜ SRC 5: Aşır Çakmak, Oğuzhan Köstekli, Emre Memiş

KONKASÖR OPERATÖRÜ: Ömer Muçi

LASTİK YÜKLEYİCİ OPERATÖRÜ: Satılmış Uysal, Hamit Akkaya

MOTOR MEKANİK USTASI: Furkan Güneş, Ali Balaban, Laçin Can Uysal, Uğur Aksungur, Sefa Aykaç, Halil Ciğerci

OTO ELEKTRİK USTASI: Arif Babaoğlu

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: Ali Muslu

SİLİNDİR OPERATÖRÜ: Dilaver Karateke, Hakan Badak, Mahmut Köse, Hüseyin Çördük

TIR ŞOFÖRÜ: Tevfik Can Gökçe, Arif Uğuz, Mustafa Ağır

TOPOGRAF: Volkan Akdoğan, Alperen Erboyacı, Samet Tahta.