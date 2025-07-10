15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri, bu yıl ülke genelinde “Zaferin Adı Türkiye” sloganıyla gerçekleştirilecek. Çorum Belediyesi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada 15 Temmuz’un Türk milletinin destan yazdığı bir gün olduğunu belirterek, “15 Temmuz ruhunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Millî iradeye sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde yarınlara yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Aşgın bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kadeş Barış Meydanı’nda düzenledikleri etkinliklere tüm Çorum halkını davet etti.

AHMET ŞAFAK GELİYOR

Anma kapsamında, 15 Temmuz 2025 Salı günü düzenlenecek etkinlikler arasında; şehitler anısına kan bağışı kampanyası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu, Çorum Belediyesi bandosu ve mehter takımı konseri, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua, halk oyunları gösterisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının dinlenmesi ve ünlü sanatçı Ahmet Şafak konseri yer alacak. Aynı gün saat 20.40’ta Ulucami önünden başlayacak olan 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Yürüyüşü Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek.

Kadeş Barış Meydanı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ise şu şekilde; “Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua. Protokol Konuşmaları. Bando ve Mehteran Konseri. Halk Oyunları Gösterisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konuşmalarının Dinlenmesi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konulu Video Gösterisi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusunun Bitiminde Sancağın, Sporcular Tarafından Çorum Valisi Ali Çalgan’a Teslim Edilmesi. Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenci ve Sporcuların Ödüllerinin Verilmesi. Çorum Belediyesi 15 Temmuz Sanatçı Ahmet Şafak Konseri”

Muhabir: Haber Merkezi