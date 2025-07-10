Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yerleştirme süreci için geri sayım devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerinde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü de tüm ilçelerde LGS ve YKS adayları için ‘Tercih Danışmanlığı Birimi’ kurdu. Bu kapsamda Çorum’da tüm okullarda sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte LGS ve YKS’ye dayalı tercihler için Rehberlik hizmetleri verilmeye başlandı.

Ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) tamamı, halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren resmî okullardan 8'inci sınıf öğrencisi bulunan ortaokullar ve 12'nci sınıf öğrencisi olan liselerde, LGS ve YKS tercih danışmanlığı için toplam 30 bin 623 Tercih Danışmanlığı Birimi'nin fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı.

Bu kapsamda, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki LGS ile YKS tercih döneminde, öğrenci ve veliler için ülke genelinde açılan birimlerde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Öğrenci ve veliler, LGS tercih danışmanlığı için oluşturulan 11 bin 391, YKS tercih danışmanlığı için oluşturulan 19 bin 232 tercih birimi arasında kendilerine en yakın birimden hizmet alabilecek.

Tercih Danışmanlığı Birimleri'nde, öğrencilerle yapılacak bireysel görüşmeler doğrultusunda öz farkındalık, akademik yeterlilikleri değerlendirme ve ilgi alanlarına uygun hedef belirleme gibi konularda rehberlik hizmeti sunulacak. Tercih danışmanlığı hizmetiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel ilkeleri kapsamında öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, akademik başarıları ve mesleki hedefleri doğrultusunda en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Muhabir: SELDA FINDIK