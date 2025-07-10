Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektörüne dair önemli bir açıklama yaparak üreticinin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.

Tarım ve hayvancılığın sadece desteklemelerle yönetilemeyeceğini ve devletin üreticiyle birlikte olmasının gerektiğini belirten Nurullah Müstet, “Tarım ve hayvancılık, desteklemeye muhtaç bir sektör değildir. Devlet, üreticisiyle birlikte olmalı ve birlikte üretim yapmalıdır. Devlet köye dönmelidir” diye konuştu.

Çiftçi, sanayici, akademisyen, perakendeci ve gençlere çağrıda bulunan Müstet, Türkiye’de 2,5 milyon üretici olduğunu hatırlattı.

Bu üreticilerin ürünlerinden kazanan 50 bin aracı sanayici ve perakendecinin bulunduğunu belirten Müstet, “Elde edilen 100 birim kârın %90’ı bu 50 bin kişi tarafından paylaşılırken, kalan %10’u 2,5 milyon üreticiye kalıyor. Son 10 yılda çiftçi sayısı 1 milyon azaldı. Devlet, kooperatiflerle üreticinin haklarını koruyarak, üretim maliyetlerini düşürmeli ve üreticinin sorunlarını çözmelidir” dedi.

Sanayicilerin maliyetleri düşürmek için kooperatifler aracılığıyla üreticiden doğrudan mal alabileceklerini belirten Müstet: “Sanayici ürünü kooperatiften alarak gelecek hasata kadar kaça alacağını bilir, üretimine, AR-GE’sine ve ihracatına odaklanır ve böylece daha ucuza alayım hırsı ve gayreti biter. Böylece sanayiciler daha düzenli fiyatlarla mal alırken, üretim ve ihracat süreçleri daha verimli hale gelir” diye konuştu.

Perakendecilerin haksız rekabetten ve şaibeli işlemlerden korunacağını belirten Müstet, kooperatifler aracılığı ile ürünlerin aracısız satılacağını, bu sayede fiyatların düşerek gıda enflasyonunun ortadan kaldırılabileceğini ve perakendecilerin de şaibe altında kalmayacağını bildirdi.

Anahtar Parti İl Başkanı Müstet, tarımın geleceğini belirleyecek olan eğitimin ve araştırma-geliştirmenin üniversitelerle işbirliği içinde yapılması gerektiğini belirterek: “Tarım arazileri, besihaneler ve meralar üniversitelerimizin eğitim ve ar-ge merkezlerine dönüştürülmeli. Gençlerimiz sahada eğitim almalı ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu iş gücü üniversiteler aracılığıyla planlanmalıdır” dedi.

Gençlere de seslenerek onların tarım sektöründe önemli bir yer edinmesi gerektiğine dikkat çeken Müstet: “Tarımda üretim artırılırsa, köyler yeniden canlanır. Gençlerimiz, gerçek eğitim alarak köyde kalacak ve şehre göç etmeyecek. Devlet köye dönmeli ve gençler için bu fırsatları yaratmalıyız” şeklinde konuştu.

Müstet, kooperatiflerin devlet denetiminde şeffaf bir şekilde işlemesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kooperatifler, üreticinin menfaatini koruyarak çalışmalı ve devletin denetimiyle işlerini yürütmelidir. Üretim maliyetleri düşer, sağlıklı gıda üretilir, tarım ilaçları ve gübre kullanımı kontrol altına alınır. Türkiye, dünyada en çok ürettiği fındık ve kayısıda kârı Avrupa firmalarına değil, Türk çiftçisine bırakmalıdır.

Bir çivi bir vatanı kurtarır. Devlet köye dönmeli, tarımda üreticiyle birlikte olmalı. Bu şekilde köylerde huzur gelir, üretim artar ve Türkiye tarımda kalkınır. Ayrıca kooperatif üreticimizin sel, afet, don, dolu vb. tüm afet kaynaklı gelir kayıplarını ödeyecektir”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR