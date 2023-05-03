Milletvekili Adayı Burçin Solmaz Polat, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Buharaevler Mahallesi’nde gençlerin uğrak yeri olan kafeleri ziyaret etti.

Burçin Solmaz Polat’a ziyaretleri sırasında; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz de eşlik etti.

Gençlerin sorun ve taleplerini dinleyen ve Millet İttifakı iktidarında gençler için hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Polat ve Tokgöz, “Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV’yi kaldıracağız.

İlk internet aboneliklerinden vergi almayacağız. Gençler internette indirimli paketlere ulaşacak.

Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurt dışına çıkışta harç ödemeyecekler.

Üniversiteli gençlere kültür-sanat etkinliklerine katılmaları için belli miktarda para yüklenmiş kart vereceğiz.

Torpilin kaynağı olan kamuda mülakatla işe alımı kaldıracağız. Zorunlu hallerde mülakat ancak kamerayla yapılacak.

Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alanında ÖTV ödemeyecekler.

Sosyal medya ve yeni medya üzerindeki sansürü kaldıracağız. Gençler iktidarı özgürce eleştirebilecek ve biz de eleştirilerden ders çıkaracağız.

Beyin göçünü durduracağız.

Genç istihdamı atılımı başlatacağız” şeklinde konuşarak, Millet İttifakı iktidarında gençlere yönelik olarak hayata geçirilecek bazı projeleri özetledi.

Burçin Solmaz Polat ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

CHP heyeti, gençlerin yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılandı. (Haber Merkezi)