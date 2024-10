AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, muhtarlık makamının öneminin AK Parti iktidarları döneminde arttığını bildirdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kaya, “Muhtarlık müessesesi; bir yanıyla yerel demokrasinin diğer yanıyla da devletimizin her noktadaki parçası olan bir kurumdur. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık, fedakârlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir. Yakın mesai arkadaşlarım olarak gördüğüm muhtarlarımız da bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler” dedi.

“DEMOKRASİ YERELDEN BAŞLAR”

Muhtarların hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlendiklerini belirten Milletvekili Kaya, “Siyasi hayatı boyunca demokrasinin yerelden başladığına ve büyük devlet olmanın yolunun yerelden geçtiğine inanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta muhtarlığın önemine vurgu yapmaktadır. Bizler de bu anlayışla muhtarlarımızla sürekli işbirliği halinde siyaset yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin en ücra köşesinde yapılması gereken çalışmalar ve halkımızın beklentileri hususunda muhtarlarımızla istişare ediyor, mümkün olduğunca onlarla birlikte, hizmetin halka hızlı bir şekilde ulaştırılması için çalışıyoruz.

Hizmetlerimizin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında, vatandaşa doğru hizmeti götürebilmek için muhtarlarımızın görüş ve önerileri her zaman vazgeçilmez olmuştur ve olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasinin seçilmiş neferleri olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum.

Hep birlikte güzel bir gelecek için çalışmaya ve daha çok gayret etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler, her zaman muhtarlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ