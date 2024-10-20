19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanları ve beraberlerindeki heyet, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın, “Güzel şehrimizi daha da güzelleştirmek için omuz omuza çalıştığımız, mahallelerdeki gözümüz muhtarlarımızla Muhtarlar Günü'nde bir araya geldik.

Her biri mahallelerinde ve köylerinde hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş kıymetli muhtarlarımızın gününü yürekten kutluyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ