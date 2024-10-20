Muhtarlık kurumunun önemine değinen Ahlatcı, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların devletin gören gözü, işiten kulağı olduğunu ifade etti.

Ahlatcı, “Türk idare sisteminin en köklü mihenk taşlarından birisi olan, yerel demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlık müessesesi, devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve ilk kapısı konumundadır.

Muhtarlarımız, bizlerle birlikte mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği içerisinde hareket ederek, hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasına noktasında üstlendikleri sorumlulukla, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘devletimizin gören gözü, işiten kulağı’ olarak halkımızla kamu arasında köprü vazifesi görmekteler.

Yine belirtmek isterim ki; muhtarlarımız seçildikleri köy ve mahallelerde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılacak olan kamu hizmetlerinin en verimli şekilde yerine getirilmesi için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır” dedi.

“Kalkınan ve sürekli büyüyen ülkemizin, hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde ulaşabilmesi için mahallelerden köylere kadar devletin tüm birimlerinin uyum ve işbirliğiyle hareket ettiklerini, muhtarların bu istikamette halkın içinden gelen kişiler olarak da katkı sağladıklarını belirten Yusuf Ahlatcı; “Bu vesile ile hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten, Çorumlu muhtarlarımız başta olmak üzere tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ