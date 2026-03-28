Çorum’da yıllarca Verem Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve son olarak Diş Hastanesi olarak hizmet veren bina ve arazinin özelleştirilmesine yönelik karar, mahalle muhtarlarının tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı kararıyla satışa çıkarılacağı belirtilen alanın kamu yararı doğrultusunda korunması gerektiği ifade edildi.

Yavruturna Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 9 bin 432 metrekarelik yeşil alanı kapsayan taşınmazla ilgili Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır ve Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray adına yapılan açıklamada, söz konusu alanın geçmişten bugüne sağlık hizmetleri için kullanıldığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz merkez Yavruturna Mahallesi’nde bulunan ve 1950 yılından beri Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Diş Hastanesi olarak hizmet veren bina ve arsasının Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile özelleştirilerek satılması kapsamına alındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu bina ve arsası Çorum halkının himmet ve maddi yardımları ve merhum sayın Ali Cerit, Hacı Şükrü Tütüncü, Nuri Kaleli, Hasane Ilgaz, Fevzi Kayiş’in maddi ve manevi yardımları ile yapılmıştır.

Bu bina ve alan, yapısıyla, ağaçları ve duruşuyla Çorum ile özdeşleşmiş, Çorum’un tarihine tanıklık yapan bir alandır. Ağaçları ve yeşil dokusu ile Çorum’un nefes ve hafızasıdır. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olarak belirlenmiştir.

Hali hazırda alan içerisinde bulunan binanın, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılacağı yetkililer tarafından tarafımıza belirtilmiştir.

Bu alanın özelleştirilerek satılması durumunda yüzlerce yetişmiş ağaç katledilecek, Çorum halkı elim bir çevre katliamına tanıklık edecek ve Çorum’un tarihi hafızalarından birisi tarihe karışacak, geçmişte maddi ve manevi yardım yapan hayırseverlerin anısına da saygısızlık yapılmış olacaktır.

Bizler, bölge muhtarları olarak her ne sebepli olursa olsun bu alanın özelleştirilmesine ve satılmasına karşıyız.

Alanın satılması yerine, hemen yanında inşaatı devam eden Aile Sağlığı Merkezi’nin eklentisi olarak kullanılmasını, bunun yanında geriye kalan yeşil alanların park olarak ıslah edilerek Çorum halkının hizmetine sunulmasını önermekte ve talep etmekteyiz.

Bu konuda sayın milletvekillerimizin açıklamalarını desteklemekte ve ilimizin siyasi parti yetkililerinden de destek beklemekteyiz."

Muhabir: Haber Merkezi