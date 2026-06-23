Hacer & Yılmaz Kılcı çiftinin İnşaat Mühendisi olan oğulları Mustafa ile Refiye & merhum Ömer Latif Akdağ çiftinin Psikolojik Danışman kızları Elif Akdağ evlendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın genç çiftin nikahını kıyarken, şahitlerden biri de Vali Ali Çalgan ve Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin oldu.

Çok sayıda köy ve mahalle muhtarının da katılarak Akdağ ve Kılcı ailesini yalnız bırakmadığı düğünde genç çifte ömür boyu mutluluk dilekleri iletildi.

ÇORUM HABER Kılcı ve Akdağ ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR