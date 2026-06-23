Geçtiğimiz gece aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emre Aydemir’in cenazesi Akşemseddin Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP MYK Üyesi Ahmet Kürşat Azkur, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkaı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP İl ve İlçe Teşkilatları yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube ve il temsilcileri, geçmiş dönem teşkilat yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ