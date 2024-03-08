Çorum merkeze bağlı Üçtütlar Mahallesi’nin sevilen “Deli Mehmet” lakabı ile anılan muhtar Mehmet Bölükbaş yeniden muhtar adayı olmadığı yönündeki dedikodulara meydan okudu. Mehmet Bölükbaş, “Ne yastayım, ne hastayım. Ben bu işte ustayım” diye konuştu.

Geçirdiği rahatsızlık nedeni ile iftira atanların olduğunu belirten Muhtar Mehmet Bölükbaş, kendi üslubunca bir cevap vererek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Deli Mehmet” lakabıyla gönüllerde yer tutan Bölükbaş, şunları söyledi; “Birileri benim geçirdiğim rahatsızlığı fırsat yasirliğine soyunarak, “Mehmet Bölükbaş hasta, muhtarlığı bırakıyor” yalanına başvurup, Rabbim’in bana lütfettiği rahatsızlığımı kusurmuş gibi yansıtıyor. Ey aklı kıt, egosu ve tamahı yüksek insanlar; siz Allah’ın bana hastalık verdiğine inanıyorsunuz da, Rabbim’in şifa veremeyeceğini mi zannediyorsunuz?!

Çok şükür Rabbim şifamı verdi. Elhamdülillah ne yastayım, ne hastayım; ben bu işte ustayım. Yine adayım, yine mahallemin hizmetine talibim. Edebince çalışana, gayret edene sözümüz yok, ancak yalan ve iftiraya sarılanlara şamar gibi cevabımız var çok şükür”

Editör: BÜLENT USLU