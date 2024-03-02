Demokrasinin en önemli aşamalarından birisi olan seçme ve seçilme özgürlüğünün hayata geçirilmesinin en önemli durağı olan seçim sandığının sağlıklı ortamda gerçekleşmesi hepimizin ortak arzusudur. Demokratik sürecin sağlıklı bir ortamda gerçekleşebilmesi için farklı düşüncelerin her şeyden önce hoşgörünün egemen olması arzulanırken, zaman zaman istenmeyen görüntülere tanık olmak hepimizi derinden yaralamaktadır.

Çorum’un en büyük mahallelerinden olan Bahçelievler Mahallesi’nde demokratik olgunluk içerisinde seyreden muhtarlık yarışının son günlerde kimliği belirsiz kişilerce sabote edilmek istenildiği dikkatlerden kaçmıyor.

“ÇİRKİNLİKLER KİMSEYE

BİR FAYDA SAĞLAMAZ”

Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adaylarından Hasan Bulut, son günlerde bazı bölgelerde astığı afişlerinin yırtıldığını öne sürerken, yapılanları kınadığını söyledi. Seçim sürecinin karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde başladığına dikkat çeken Muhtar Adayı Hasan Bulut; mahallenin muhtelif bölgelerine astıkları tanıtım afişlerinin sık sık yırtıldığını, yerlerinden söküldüğünü, tahriş edildiğini dile getirdi.

Demokratik olgunluk içerisinde geçen seçim ortamının bu tür görüntülerle gölgelenmek istendiğini dile getiren Hasan Bulut; ‘ Demokratik olgunluk içerisinde geçen seçim ortamının sabote edilmesini kabul edemiyoruz. Üzerinde al bayrağımız ve Ulu Önderimizin resminin de yer aldığı afişlerimizin kimliği belirsiz kişilerce yırtılması bizleri derinden yaralamıştır.’ şeklinde tepkisini dile getirdi.

Bu tür girişimlerin kimseye bir fayda sağlamayacağını da vurgulayan Bulut; “Yola çıktığımız günden beri saygılı, hoşgörü ve karşılıklı anlayış içerisinde sürdürdüğümüz seçim çalışmalarının bu tür girişimlerle engellenmek istenmesini doğru bulmuyoruz. Bu tür girişimlerin kimseye bir fayda sağlamayacağını da vurgulayan Bulut; ‘Yola çıktığımız günden beri saygılı, hoşgörü ve karşılıklı anlayış içerisinde sürdürdüğümüz seçim çalışmalarının bu tür girişimlerle engellenmek istenmesini doğru bulmuyoruz. Demokratik olgunluk içerisinde geçmesini arzuladığımız seçim sürecinin kendini bilmez kişi veya kişilerin basit, çirkin ve kabul edilemez girişimleri ile baltalanmak istenmesini şiddetle kınıyor, tüm muhtar adaylarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Editör: BÜLENT USLU