Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından Muhsin Yıldırım, ara transfer döneminin son gününde 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Adıyaman FK ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı 3.Lig ekibi Balıkesirspor formasıyla bu sezon 9 maça çıktı ve 628 dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda gol ve asist üretemezken, 2 sarı kart gördü.

Muhsin Yıldırım, 2020-2021 Sezonunu Çorum FK’da geçirmiş ve 17 maçta 828 dakika süre alırken, 1 gol atıp 3 sarı kart görmüştü.