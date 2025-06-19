Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, kutsal topraklara giderek hac farzını yerine getirmiş ve 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibariyle yeniden ilçeye dönerek görevine başlamıştı.

Muhsin Dere görevini başlamasının ardından ziyaretçi akınına uğruyor.

Bu kapsamda Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Sungurlu KAÇEP Birim Başkanı Ceyhan Çekici, Belediye Meclis Üyesi Necmiye Sarıkılıç, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Sungurlu Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Aktaş, Mahalli İdareler Sendikası Genel Sekreteri geçmiş dönem Tosya Belediye Başkanı Mehmet Oruçöz, geçmiş dönem Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütük, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu Müftüsü Süleyman Eroğlu, Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, İLKSAN Çorum İl Temsilcisi Tuncay Şahin, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan, ÇESOB Başkan Vekili Sungurlu Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkalar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Şoförler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, S.S. 28 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cevdet Kayretli ve beraberlerindeki heyetleri ağırlayan Muhsin Dere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi