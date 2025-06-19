İş insanı Yusuf Ocaklı ile birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Dere’yi ziyaret eden Ahmet Sami Ceylan hem ilçedeki başarılı çalışmalarından dolayı kutladı hem de hac farzını yerine getirmesi nedeni ile tebrik etti.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Dere, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Ceylan, “Belediye Başkanımız Muhsin Dere'nin kutsal topraklardan sağ salim dönmesinden dolayı çok mutluyuz. Kendisi Sungurlu için önemli bir değer. Göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı hizmetleri yakından takip ediyoruz. Hac görevini yerine getirmesi de bizler için ayrıca kıymetlidir. Kendisine tekrar hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Ahmet Sami Ceylan ve değerli iş insanı Yusuf Ocaklı’nın ziyareti bizleri çok mutlu etti. Kutsal topraklardan döner dönmez böylesine anlamlı bir ziyaretle karşılanmak bizim için büyük bir moral oldu. Allah nasip etti, hac görevimizi tamamladık. Şimdi yeniden Sungurlu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi