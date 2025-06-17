Sungurlu’da 2025 yılının 100. nikahı Aybüke ve Mehmet çifti için kıyıldı. Çiftin nikahlarını Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere kıydı.

Hülya ve Köksal İncel çiftinin kızları Aybüke ile Sultan ve Duran Nefeslioğlu’nun oğlu Mehmet evliliğe ilk adımı attı. Belediye Nikah Salonunda çift için nikah töreni düzenlendi. Aybüke ve Mehmet'in nikahlarını Başkan Muhsin Dere kıyarken, şahitler ise Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ve Rabia Yetiş oldu. Başkan Dere, çiftleri tebrik ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çiftin düğünü ise haftasonu Sungurlu’da yapıldı. Düğüne siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İncel ve Nefeslioğlu ailelerinin eş, dost ve akrabalarının hazır bulunduğu düğün töreninde davetliler doyasıya eğlendi. Köksal İncel, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi