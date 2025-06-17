Yunus Emre Kanat beraberinde Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Müşaviri Arnur Muhammed Karim, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede, merkezin uluslararası kuruluşlar ile Türkiye ve bölge ülkelerini kapsayan faaliyetleri hakkında bilgi veren Yunus Emre Kanat, önümüzdeki dönemde yürütülecek bölgesel ve uluslararası işbirliği programlarından bahsetti. Kanat, Sungurlu’nun savunma, havacılık ve güvenlik alanlarında ciddi bir üretim alanı ve yatırım merkezi olarak tanınmaya başladığına değindi.

Yunus Emre Kanat, Belediye Başkanı Muhsin Dere'ye ortak katkıları ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi