İlçe şairlerinden ve Seskoder İlçe Başkanı Can Kadir Doğualp tarafından organize edilen sokakta şiir dinletisi Ozan Fedai Koç anısına gerçekleştirildi.

Yerlere halı ve kilimler serilerek şairlerin ve misafirlerin oturması için hazırlandı. Sahne hazırlanırken, ses cihazları da kurularak otantik bir zemin ayarlandı. Her şair ve ozan tek tek isimleri okunarak şiirlerini okudu.

Program alanı Türkülerle, ezgilerle ve namelerle inledi. Etkinlik sonunda katılımcı tüm şairlere belgeleri verildi. Hatıra fotoğrafları ve basılı kitapları olan şairler, diğer şairlere kitap hediyesi ile program sona erdi.

Etkinliğe Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray’da katıldı.

Editör: Haber Merkezi