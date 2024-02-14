31 Mart seçimlerinde AK Parti’den aday gösterilmeyen Muhsin Dere, Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı. Dere’nin, MHP’nin Sungurlu Belediye Başkan Adayı olması da dün kesinleşti.

MHP adayı Muhsin Dere yarın (15 Şubat 2024 Perşembe günü) saat 14.00’de MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte ilçe girişinde Baktat Tesisleri’nde karşılanacak. Dere saat 15.30’da ise MHP Sungurlu İlçe Binası önünde adaylık basın açıklamasını yapacak.

Muhsin Dere yaptığı açıklamada; “Sungurlu için geliyoruz. Şimdi vefa zamanı” ifadesini kullandı.

MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol da “Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ve Belediye Başkan Adayımız Muhsin Dere’yi yarın saat 14.00’da Baktat Tesisleri önünde konvoy ile karşılayacağız. Daha sonra MHP İlçe Binamız önünde saat 15.30'da adaylık basın açıklaması düzenleyeceğiz. Tüm İlçe halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Merkezi de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde adaylıkları kesinleşen 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı açıklamada 33 ilçe ile 19 belde belediye başkan adayı arasında Muhsin Dere’nin ismi de yer aldı.

Editör: HABER MERKEZİ