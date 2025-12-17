Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifasını sundu.

Öte yandan, belediyeye ait vergi rekortmeni firmalar arasında yer alan TSO üyesi Sunbeton Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere ise Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen OSB Yönetim Kurulu’na girdi.

Muhabir: SELDA FINDIK