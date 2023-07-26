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Ankara’da, önceki gün gerçekleştirilen isim sponsorluğu anlaşmasında da yer alan Muhsin Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çorum’umuzun ortak paydası, şehrimizin gözbebeği Çorum FK’mızın isim sponsoru Ahlatcı Holding oldu.

Böylesine güzel bir birlikteliğe şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çorum FK’nın yanında yer alan Ahlatcı Holding’e teşekkür ediyorum.

Şimdi el ele, gönül gönüle yeni başarılara ulaşma zamanı. Ahlatcı Çorum FK, hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.