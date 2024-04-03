Sungurlu'da bulunan 23 bin 125 seçmenden 19 bin 038'inin oy kullandığı ve 18 bin 253 kişinin oyunun geçerli sayıldığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde 9 bin 684 oy alarak ilçenin yeni belediye başkanı seçilen Dere dün sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbata aldı.



Abdulkadir Şahiner’in 3 bin 984, Ömer Tök’ün ise 3 bin 280 oy aldığı seçimin ardından beraberinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol başta olmak üzere yüzlerce partili ile birlikte mazbatasını Sungurlu Adalet Sarayı’ndaki İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gülden Karadayı'dan teslim alan Muhsin Dere daha sonra Sungurlu Belediyesi’ne giderek resmen göreve başladı.

Daha sonra Belediye önünde kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara hitap eden Dere, Sungurlu için çalışmaya başlayacağını söyledi.



Belediye binasının eski olduğunu ifade eden Muhsin Dere'nin, herkesi içeri alamayacaklarını, daha sonra belli aralıklarla alacaklarını dile getirdi.

Düzenlenen törenin ardından tebrikleri kabul eden Muhsin Dere, yeni makamına geçerek görevine başladı.



MUHSİN DERE KİMDİR?

Muhsin Dere, 1976 yılında Çorum Sungurlu’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sungurlu'da tamamlayan, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Dere, meslek hayatına 2000 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı kurumda müfettişlik, 2007-2010 yıllarında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında TARİŞ, 2009-2010 yıllarında MARMARABİRLİK'te Denetim Kurulu Üyeliği, 2009-2010 yıllarında Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Dere, 2018-2023 yıllarında Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. İngilizce ve Arapça bilen, evli ve 2 çocuk babası Dere, MHP'den Sungurlu Belediye Başkan adayı gösterildi.