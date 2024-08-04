Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldiği günden beri esnaf ve halka bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere son olarak Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik ile Altınoğlu Cami yanındaki esnaflarla buluşarak kahvaltı yaptı.

Kahvaltı sırasında esnaf ve vatandaşlarla samimi bir sohbet eden Muhsin Dere, talep ve isteklerini dinledi. Muhsin Dere, Sungurlu’ya hizmet etmek için bu göreve talip olduklarını belirterek, her zaman yanlarında olduklarını iletti.

Sungurlu’nun sorunlarını bildiklerini ifade eden Başkan Dere, zamanla hepsini çözüme kavuşturacaklarını vurguladı. Muhsin Dere, “Kahvaltımızı Altınoğlu Camii Civarı esnafımızla birlikte yaptık. Helal lokmamızı bölüştük, Sungurlu'muzun ihtiyaçlarını istişare ederek hemhâl olduk. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi