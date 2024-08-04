Bekir Sami Ünsal, Sungurlu Gazetesi’ni ziyaret ederek İmtiyaz Sahibi Behiç Akkaş, Yazı İşleri Müdürü Recep Şeyhoğlu ve Muhabir Aydın İncel’e yeni kitabını hediye etti.

Bekir Sami Ünsal, daha önce “Zümrüt-ü Anka”, “Bir Sevdanın 100 Hecesi”, “Yeniden Doğmak”, “Öksüz Şafaklar” ve “İnsanı Sevmek” adlı şiir kitaplarını yayınlamıştı. Ünsal, bu eserlerini 2014 yılında 504 sayfadan oluşan “Bizim Sevdamız” adıyla tek bir kitapta toplamıştı. Bekir Sami Ünsal, KDY Doğrudan Yayıncılık tarafından basılan yeni kitabını ücretsiz olarak okurlarının beğenisine sundu.

Ziyaret sırasında kitabı hakkında bilgiler veren Bekir Sami Ünsal, “Yayın hayatına KDY Doğrudan Yayıncılık kanalıyla sunmuş olduğum, tamamı 268 sahifeden oluşan Hakikat ve Sır ile birlikte, hatıralarımdan derlediğim And ve Armağan isimli eserimi tek bir kitap halinde siz değerli okurlarımın, dost ve arkadaşlarımın ilgisine sunmuş bulunmaktayım. Zümrüt-ü Anka, Bir Sevdanın 100 Hecesi, Yeniden Doğmak, Öksüz Şafaklar, İnsanı Sevmek isimli şiir kitaplarımı yayımlamış ve 2014 yılında 504 sahifeden oluşan Bizim Sevdamız adıyla tek bir kitapta toplamıştım.

Rabbime hamdolsun bu yeni kitabımla siz değerli dostlarımla, okurlarımla yeniden buluşmak nasip oldu. Bu nedenle sevinçliyim. Üzerimde büyük emeği olan, değerli gönül dostu, kültür ve edebiyat dünyasının, özellikle Türk Dünyası’nın eser ve faaliyetleri ile yakından tanıdığı ve şiir kitaplarımın vücut bulmasını sağlayıp mukaddime yayımlamış bulunan değerli öğretmenim sayın Prof. Dr. Hayrettin İvgin beye buradan en kalbi şükranlarımı iletmeyi bir borç addediyorum. Bu eserimde mukaddime yazan, ilçemiz emekli İmam Hatip Lisesi öğretmen ve idarecisi olup vaaz ve eserleri ile yakından tanıdığımız değerli dostum Abdürrahim Tütüncü hocama ve bu eserimde editör olarak emek vermiş olan çok değerli oğlu İbrahim Tütüncü (İmam Hatip) hoca efendiye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En derin selam ve saygılarımla.” dedi.