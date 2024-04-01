Türkiye genelinde olduğu gibi ilçede de seçime katılım oranı düşük kaldı. Sungurlu'da bulunan 23 bin 125 seçmenden 19 bin 038'i oy kullandı. 18 bin 253 kişinin oyu geçerli sayılırken, 785 kişinin oyu ise geçersiz sayıldı.

YENİ BAŞKAN DERE

İlçe Seçim Kurulu’ndan alınan sonuçlara göre MHP Adayı Muhsin Dere 9 bin 684 oy alırken, mevcut Başkan Abdulkadir Şahiner 3 bin 984, Ak Parti Adayı Ömer Tök ise 3 bin 280 oy aldı. CHP'nin Adayı Müslüme Salo 786, Yeniden Refah Partisi'nin Adayı Osman Vargeloğlu 267, Zafer Partisi'nin Adayı Ömer Faruk Kocamanoğlu 86, Saadet Partisi'nin Adayı Seyit Ahmet Güler 55, Demokrat Partisi'nin Adayı Erol Güleryüz 40, Deva Partisi'nin Adayı Orhan Veli Yalçın 24, Vatan Partisi'nin Adayı Satılmış Dengiz 14, Bağımsı Türkiye Partisi'nin Adayı Yasin Yıldırım 11, Halkın Kurtuluş Partisi'nin Adayı Arif Koç 11, Hüdapar'ın Adayı Muhammed Hüseyin Çiftçi 6 ve Demokrat Sol Parti'nin Adayı Can Barış Sapaz 5 oy aldı.

Belediye Meclisi seçimlerinde ise MHP 8 bin 514, AKP Parti 3 bin 944, İYİ Parti 3 bin 588, CHP bin 174, YRP 463, ZP 166, DP 154, SP 83, BTP 29, VP 16, TKP 8 ve Sol Parti 7 oy aldı.



KONVOY YAPILDI

Sandıkların sayılmasının ardından ise ilçede MHP’liler büyük coşku yaşadı. İlçede MHP'liler seçim zaferini konvoyla kutladı. Araçlarıyla ilçe meydanına akın eden partililer seçim zaferini doyasıya kutladı. Seçimi kazanan Muhsin Dere ise Sungurlu halkına teşekkür ederek, seçimlerin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimi farklı şekilde kazanan Belediye Başkanı Muhsin Dere, kendisine destek veren vatandaşlara hitap etti.



“SÖZ VERİYORUM”

Muhsin Dere: “Benim güzel memleketim, Sungurlu'm bugün tek yürekti. Hemşehrilerimizin büyük destekleri sonucunda kazandığımız zaferimizi; Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı, İl Ocak Başkanımız Orhan Tosik ve Ali Beyaz Başkanımızın teşrifleriyle hep birlikte coşkuyla kutladık.

Bu büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen, başta Milletvekilimiz Sn. Vahit Kayrıcı'ya, İlçe Başkanımız Sn. Orhan Özyol nezdinde teşkilatımıza, İlçe Ocak Başkanımız Sn. Ahmet Semih Çökmez nezdinde gençlerimize, KAÇEP Birim Başkanımız Sn. Ceyhan Çekici nezdinde kadın kollarımıza ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkarmayacağıma dâir sizlere söz veriyorum” şeklinde konuştu.

MUHSİN DERE KİMDİR?

Muhsin Dere, 1976 yılında Çorum Sungurlu’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sungurlu'da tamamlayan, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Dere, meslek hayatına 2000 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı kurumda müfettişlik, 2007-2010 yıllarında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında TARİŞ, 2009-2010 yıllarında MARMARABİRLİK'te Denetim Kurulu Üyeliği, 2009-2010 yıllarında Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Dere, 2018-2023 yıllarında Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. İngilizce ve Arapça bilen, evli ve 2 çocuk babası Dere, MHP'den Sungurlu Belediye Başkan adayı gösterildi.