Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Sungurlu ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve mevcut durumu yerinde değerlendirmek amacıyla inceleme ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Sungurlu Devlet Hastanesi Acil Servisi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları gezilerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Saha incelemeleri sırasında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Zehir, personelin taleplerini ve önerilerini dinledi. Hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin vatandaş odaklı ve yüksek standartlarda sunulabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Sağlık çalışanlarımızın fedakârlıkları ve özverili gayretleriyle hizmet kalitesini her geçen gün daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha ziyaretlerimiz, sağlık sistemimizin güçlenmesine ve vatandaşımıza sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi