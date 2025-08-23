Bir akaryakıt istasyonunda bir süre dinlenen Bakan Yumaklı, istasyonun sahibi Ömer Zengin ve oğlu Doğan Aziz Zengin ile sohbet etti. Günün yorgunluğunu burada atan Bakan Yumaklı, tekrar uğrayacağı sözünü vererek Ankara’ya hareket etti.

İstasyon sahibi Ömer Zengin, Bakan Yumaklı’yı karşılarında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Sayın Bakanımız korumalarıyla birlikte çay içip dinlendi, bizlerle sohbet etti. Çok memnun bir şekilde istasyonumuzdan ayrıldı. Bizler de kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK