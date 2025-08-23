Yenilenen içme suyu hattında yapılan çalışmaları titizlikle denetleyen Köksal, su altyapısının modernizasyonunun, OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması açısından önemini vurguladı.

İncelemelerinin ardından hafriyat alanına geçen Kaymakam Köksal, sahadaki düzenlemeleri ve iş güvenliği önlemlerini gözden geçirdi. Çalışmaların düzenli ve hızlı ilerlemesi için ilgili personele talimat veren Köksal, yatırımların planlandığı şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca OSB’nin muhtemel genişleme bölgelerini de yerinde inceleyen Kaymakam Köksal, önümüzdeki dönemde genişleme çalışmalarının başlatılacağını ve bölgenin sanayi kapasitesinin artırılması için gerekli adımların atıldığını belirtti. Çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunarak incelemelerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi