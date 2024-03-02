Muhasebecilik mesleğinin önemi ve değerini bir kez daha hatırlama ve kutlama günü olan 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeni ile bir açıklama yapan Erol Afacan; “1 Mart, muhasebecilerin mesleklerine olan katkılarını anma ve takdir etme günü olarak her yıl gururla kutlanmaktadır” dedi.

Muhasebecilerin iş dünyasının belkemiği olarak firmaların mali sağlığını korumak, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek ve finansal raporlamalarını doğru ve şeffaf bir şekilde hazırlamak gibi kritik görevleri üstlendiğini hatırlatan Afacan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bu önemli rol, işletmelerin başarısı ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi için vazgeçilmezdir. Muhasebecilik mesleği, dürüstlük, doğruluk ve titizlik gibi değerler üzerine kurulmuştur. Bu değerler, meslektaşlarımızın her zaman yüksek standartlarda çalışmalarını sağlamakta ve iş dünyasında güvenin temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle, tüm muhasebeci meslektaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve Muhasebeciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor ve başarılar diliyorum”

Editör: HABER MERKEZİ