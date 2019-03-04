Törene İl Defterdarı Durak Sercan, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. SMMMO Başkanı Ali Can Doğan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören sonunda konuşan SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarının çözümü konusunda taleplerin yerine getirilmesini istediklerini dile getirdi.

Meslek mensuplarının devlet-mükellef ilişkilerinde e dönüşümün sağlanması çalışmalarının en ağır yükünü büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri içinde yıllardır yerine getirmeye çalıştığını belirten Doğan, müzakere edilmeyen sürekli ve hızla getirilen mevzuat değişiklikleri ile süre kısıtlamaları gibi yapılan hatalı uygulamaların neticesinde moralsiz motivasyonsuz ve büyük bir stres altında olduklarını kaydetti. Meslektaşlarının ağır bir iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Ali Can Doğan, yaşanan sorun ve sıkıntıların birçok meslek mensubunun görevi başında hayatını kaybetmesine neden olduğunu anlattı. Meslek yasasının 30. Yılının ve Muhasebe Haftasının sevincini yaşayamadıklarını anlatan Doğan, şu anki mevzuatın hayatını kaybeden bir insandan bile beyanname gönderme sorumluluğunu yerine getirmesini beklediğini anlattı. Vergi mevzuatının ölümü bile mücbir sebep olarak görmediğini söyleyen Ali Can Doğan, gerçekçi olmayan beyan sürelerinin mesleğin üzerindeki stres kaynağı haline geldiğini belirtti.

Sürekli stres altında olmaktan yorulduklarını anlatan Doğan, iş yetiştirme stresinin tüm meslektaşlarını tehdit eder duruma geldiğini dile getirdi.

Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğin yetki ve sorumluluklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini anlatan Ali Can Doğan, taleplerinin mesleki çıkar elde etme talebi olmadığını ifade etti. Törenin ardından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. (Erkan BAYATLI)