Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Ramazan Ilıkkan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, din görevliler ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Çorum Ulucami imam hatibi Mustafa Karahan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açış konuşmasında din gönüllülerine “Mermeri delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir” atasözünü hatırlatarak sözlerine başlayan Müftü Biçer; TDV Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonunda “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloganıyla gerçekleştirilen hayır yarışında Çorum olarak önceki yıllar da olduğu gibi bu yıl da siz değerli din gönüllülerinin gayretleriyle yine zirvede yer alacaklarına inandığını dile getirdi.

Katılımcılara daha sonra “TDV 2023 Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Videosu izlettirildi. Ardından kürsüye gelen Daire Başkanı Ramazan Ilıkkan, 2022 yılında TDV’ye emanet edilen 525 bin 550 hisse kurbanın; yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 82 ülke 375 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerin nezaretinde kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye dağıtıldığını, Türk milletinin dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrası yardım bekleyen mağdurların yaralarına merhem olmak gerektiğini sözlerine ekleyen Ilıkkan, “Şimdi kurbanını paylaşarak, kardeşinle yakınlaşma zamanıdır. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıkladığı üzere, bu sene kurban bağışlarının dağıtımı konusunda deprem bölgesine ve yurt içine öncelik verilecektir. Rabbim devletimize zeval vermesin. Allah siz din gönüllerinin elinden insanlığa hidayet nasip etsin. Kurbiyetiniz mübarek olsun” diye konuytu.

Toplantı sonunda Müftü Biçer, Daire Başkanı Ilıkkan’a günün anısına besmele yazılı bir tablo hediye etti.