Çorum İl Müftülüğü personeline yönelik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirdi.

Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleşen seminere, müftü yardımcısı, şube müdürü, şef, vaiz, imam hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticisi, vhki, memur, şoför ve hizmetli kadrolarından oluşan tüm müftülük personeli katıldı.

Seminerin açılışında konuşan İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal, iş sağlığı ve güvenliği açısından personelimizin bilinçlenmesi noktasında bu eğitimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

İş Güvenliği Uzmanı Rüştü Alptekin tarafından verilen eğitimde, çalışanların iş yerindeki sağlık ve güvenlik kurallarına uyum sağlamaları, olası iş kazalarının önlenmesi ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması konularında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Katılımcılar, İş Güvenliği Uzmanı Alptekin tarafından yapılan bilgilendirmelerle hem teorik hem de pratik konularda farkındalık kazandı. Soru-cevap bölümüyle katılımcıların merak ettikleri konulara açıklık getirilirken senaryolar üzerinden olası riskler değerlendirildi.

Bu çalışmaların hem çalışanlara katkı sunduğu hem de kamu hizmetlerinde verimliliği artırdığı vurgulandı. 5 gün süren ve 6 ayrı oturumda gerçekleşen eğitime, toplam 590 personel katılarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilenmiş oldu.

Muhabir: Haber Merkezi