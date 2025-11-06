Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, partilerinin 3. Olağan Büyük Kongresi için tüm Çorum halkını ve teşkilat mensuplarını Ankara’ya davet etti.

Partinin “Yeniden Refah, Yeniden Türkiye” sloganıyla düzenleyeceği kongre, 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 09.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden yoğun katılım beklenen kongre, partinin geleceğe yönelik politikalarını, vizyonunu ve yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaşacağı önemli bir buluşma olacak.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, yaptığı açıklamada kongrenin bir siyasi etkinliğin ötesinde, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirecek bir buluşma olacağını ifade etti. Kuşcu, “Yeniden Refah ailemiz büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. Bu büyük günü hep birlikte yaşamak, heyecanımıza ortak olmak isteyen herkesi kongremize davet ediyorum. Gelin, birlik olalım, beraber yürüyelim” dedi.

Kongreye katılmak isteyen vatandaşlar için Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından ücretsiz ulaşım ve kumanya imkânı sağlanacağı da duyuruldu.

Kuşcu, açıklamasının sonunda tüm dava arkadaşlarını ve gönül verenleri şu sözlerle çağırdı: “16 Kasım’da Ankara’da olalım, hep birlikte bu heyecana ortak olalım. Hep birlikte Yeniden Refah, hep birlikte Yeniden Türkiye!”

